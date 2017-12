Stuttgart - Mit der Erwartung, dass die Steuerreform in den Vereinigten Staaten möglicherweise noch vor den Feiertagen durchgewunken wird, sind die Staatsanleihemärkte in der Handelswoche deutlich unter Druck geraten, so die Börse Stuttgart.Hintergrund seien Sorgen, dass höhere Investitions- und Konsumausgaben die Inflation in den USA anheizen könnten und die Amerikanische Zentralbank dadurch zu stärkeren Zinserhöhungen, als bislang angenommen, gezwungen wäre.

