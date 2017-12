Nachdem die Separatisten in Katalonien erneut die absolute Mehrheit im Parlament erlangt haben, hat Spaniens Premierminister der künftigen Regionalregierung Zusammenarbeit angeboten. Zugleich stellte er Bedingungen.

Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy hat der künftigen Regionalregierung in Katalonien nach dem Wahlsieg der Separatisten eine Zusammenarbeit angeboten. Zugleich warnte er am Freitag in Madrid vor einer erneuten Ausrufung der Unabhängigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...