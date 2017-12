Am Donnerstag legte der amerikanische Leitindex wieder etwas zu und näherte sich seinem am Montag markierten Allzeithoch. Am Ende des Tages stand ein Plus von 0,22 Prozent auf der Kurstafel. Wie er heute in den letzten Handelstag vor Weihnachten starten dürfte, erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.