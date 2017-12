Navigator Equity Solutions SE: The ACON Group SE veräußert 80% ihrer Anteile an der ACON Actienbank AG

DGAP-Ad-hoc: Navigator Equity Solutions SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Strategische Unternehmensentscheidung Navigator Equity Solutions SE: The ACON Group SE veräußert 80% ihrer Anteile an der ACON Actienbank AG 22.12.2017 / 16:00 CET/CEST

Waalre 22.12.2017 - Die Navigator Equity Solutions SE gibt bekannt, dass Ihre Minderheitsbeteiligung The ACON Group SE (Navigator Equity Solutions SE hält eine Beteiligung in Höhe von 49,99%) heute eine Vereinbarung zur Veräußerung von 80% der Anteile an der ACON Actienbank AG getroffen hat.

Neuer Mehrheitsaktionär an der ACON Actienbank AG ist eine Investorengruppe unter der Führung der JFD Brokers, Ltd., Zypern ( www.jfdbrokers.com). Die Navigator Equity Solutions SE bleibt über Ihre Minderheitsbeteiligung an der The ACON Group SE weiter an der ACON Actienbank AG beteiligt. Die Transaktion steht unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung der relevanten Aufsichtsbehörden. Das Closing soll im ersten Halbjahr 2018 stattfinden.

Die Navigator Equity Solutions SE erwartet aus dieser Transaktion einen leicht positiven Ergebnisbeitrag, der aber auf das Gesamtjahresergebnis 2017 der Gesellschaft keinen wesentlichen Einfluss haben wird.

Navigator Equity Solutions SE

Sprache: Deutsch Unternehmen: Navigator Equity Solutions SE

Laan van Diepenvoorde 3 5582 LA Waalre Niederlande Telefon: +49 89 244118-414 Fax: +49 89 244118-499 E-Mail: info@navigator-equity.com Internet: www.navigator-equity.com ISIN: NL0009538008 WKN: A1CUJD

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart

