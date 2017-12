New York - innogy-Aktienanalyse von Analyst Alberto Gandolfi von Goldman Sachs: Alberto Gandolfi, Analyst von Goldman Sachs, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie der RWE-Ökostromtochter innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) fest.

Den vollständigen Artikel lesen ...