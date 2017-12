FLENSBURG (dpa-AFX) - Der insolvente Erotik-Konzern Beate Uhse wird bei seinem Sanierungsprozess von einem zusätzlichen Experten im Vorstand begleitet. Thomas Kresse soll ab sofort als Vorstand für Restrukturierung den Vorstandsvorsitzenden Michael Specht unterstützen, teilte das Unternehmen am Freitag in Flensburg mit. Kresse sei ein auf Krisensituationen spezialisierter und erfahrener Manager, der in den vergangenen 15 Jahren in verschiedenen Unternehmen und Branchen als Geschäftsführer, Vorstand und Generalbevollmächtigter tätig war. Er gehört weiterhin parallel dem Vorstand der Nexpert AG an, die seit April 2017 den Vorstand berät.

Beate Uhse hatte vor einer Woche beim Amtsgericht Flensburg ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt, nachdem Gespräche mit Gläubigern und Investoren über die weitere Finanzierung des Unternehmens gescheitert waren./egi/DP/stw

AXC0213 2017-12-22/16:05