Ein knapper Sieg der separatistischen Parteien in Katalonien setzt spanische Aktien unter Druck Der US-Kongress genehmigt Übergangsfinanzierung der Haushaltsabgaben, um einen Regierungsstillstand zu vermeiden Kryptowährungen erfahren einen immensen Abverkauf, Bitcoin (BTCUSD) fällt um mehr als 30% von seinem Allzeithoch

Zusammenfassung:Die Stimmung an den Aktienmärkten verbesserte sich ein wenig, da der Kongress die Übergangsfinanzierung der Haushaltsabgaben verabschiedete. Die asiatischen Indizes folgten den Signalen der Wall Street und verbuchten ebenfalls nur bescheidene Gewinne. In Europa sind die Hauptindizes leicht gefallen, wobei der spanische IBEX (SPA35) nach den katalanischen Vorwahlen am schlechtesten abschneidet. Bei näherer Betrachtung des Kryptowährungsmarktes ist bei den meisten digitalen Währungen ein extremer Abverkauf zu beobachten. Was die makroökonomischen Daten anbelangt, liegen die für heute geplanten Top-Veröffentlichungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...