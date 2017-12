Vier Bieter wollen sich den insolventen Ferienflieger Niki sichern. Dabei ist auch Firmengründer Niki Lauda. Der dreifache Formel-1-Weltmeister setzt auch auf die Unterstützung der neuen Regierung in Österreich.

In der Endphase um die insolvente Fluglinie Niki sind Niki Lauda und der Touristikkonzern Thomas Cook unter den letzten Bietern. "Natürlich habe ich ein Angebot abgegeben", sagt Lauda dem Handelsblatt am Freitagnachmittag. "Wir wurde heute zur letzten Bieterrunde eingeladen", sagte der Gründer der Ferienfluglinie in Wien. "Zu den Details unseres Angebots darf ich nicht sagen. Doch ich freue mich, dass wir in die finale Runde zur Übernahme von Niki geschafft haben." Zur Arbeitsteilung mit Thomas Cook könne er zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskünfte geben.

Am Freitag haben sich die Reihen im Bieterprozess um die insolvente Air Berlin-Tochter gelichtet. Der Gläubigerausschuss der österreichischen Airline hat entschieden, mit vier der insgesamt sechs Interessenten über einen Kauf zu verhandeln. Kurz zuvor hatte der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther Gespräche mit zwei Bietern angekündigt. Wann die ersten Gespräche stattfinden sollen, ist noch unklar. "Den ersten Gesprächstermin weiß ich noch nicht", sagte Lauda.

Bis Ende Dezember soll eine Lösung für Niki und die rund 1000 Beschäftigten stehen. "Die Aussichten dafür stehen gut", erklärte Flöther nach dem Treffen der Gläubigervertreter. "Wir erwarten eine Entscheidung am 28. Dezember. So wurde uns das vom Insolvenzverwalter mitgeteilt", sagte Lauda am Freitag.

Der Wiener Luftfahrtunternehmer kann unterdessen auf die Unterstützung der neuen Rechtsregierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...