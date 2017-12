Zwei traditionsreiche deutsche Kerzen-Hersteller und ein hartnäckiger Erfinder streiten um ein Patent. Derweil wandern die Arbeitsplätze der Branche nach Polen ab.

Durch die warme Halle am Stadtrand von Paderborn wabert Vanilleduft. In Blechwannen schwappt auf 60 Grad erhitztes Paraffin in Nikolaus-Rot und anderen Farben. Wachspartikel bedecken den Fußboden und das Metall der pausenlos arbeitenden Maschinen. Die werfen aufs Band, was die 130 Mitarbeiter der Kerzenfabrik Jaspers in Paderborn nach dem Weihnachtsgeschäft für die verbleibenden Wintermonate versandfertig machen. An den kubikmetergroßen Paketen auf den Paletten kleben die Namen von Filialketten wie Rossmann, Kik und Mäc-Geiz - auf dass flackernder Lichterglanz die Wohnstuben im Winter 17/18 friedlich erscheinen lasse, allüberall.

Allüberall? Nein. In der deutschen Kerzenbranche selber ist weihnachtlicher Friede kurz vor dem Fest Illusion. Zwei der führenden und traditionsreichsten heimischen Hersteller kämpfen um ein Patent für Kerzen mit Brandschutzsystem, kurz BSS, das im Wettbewerb der gebeutelten Branche eine existenzielle Hilfe sein könnte. Aber nur für den, der es besitzt. Im Streit um BSS kann es nur einen geben. Es geht um das exklusive Recht, Aluminiumteller ganz unten in den Fuß von Stumpenkerzen einzuarbeiten, damit die Flamme von alleine im flüssigen Wachs erlischt und nicht Kränze, Gestecke oder andere Standflächen in Brand setzt.

Klingt simpel. Aber für Jaspers ist BSS "eines der wenigen interessanten Alleinstellungsmerkmale im Kerzenmarkt". Sein ursprünglich auf Kirchen-Kerzen spezialisiertes Unternehmen - gegründet 1920, 35 Millionen Euro Jahresumsatz - hat vorsorglich einen Kaufvertrag abgeschlossen über das BSS-Patent und 2017 eine Maschine für die Produktion mit BSS umrüsten lassen. "Es könnte sofort losgehen", sagt Jaspers.

Aber wirklich loslegen kann Jaspers nicht. Bisher darf allein die größere Kerzenfabrik Müller aus Straelen am Niederrhein - gegründet 1744, gut 100 Millionen Euro Jahresumsatz, einer der drei Marktführer in Europa - BSS nutzen. Auf der Homepage wirbt Müller ganz oben rechts mit der "geprüften Sicherheit" für Stumpenkerzen: "Unsere Durchbrandsperre ist als europäisches Patent eingetragen und als weltweites Patent angemeldet". Müller tönt: "Wir schaffen Mehrwert" - mit BSS. Dass sich das ändert, kann sich Unternehmer Thomas Müller nicht vorstellen: "Wir sind Inhaber des BSS-Patents. Das ist so und das bleibt so."

Schlüsselfigur in dem Streit ist der BSS-Erfinder Herbert Klewe. Der Frontwechsel des Kerzentüftlers von Müller zu Jaspers kann die Gewichte in der kleinen Branche verschieben. Wenn sich der 75-Jährige juristisch durchsetzt.

Ein simples Patent

Klewe arbeitete anfangs mit festem Vertrag, dann als Freiberufler für Müller - insgesamt ein Vierteljahrhundert. Lange war es ein ungetrübtes Verhältnis. Klewe war elektrisiert, als ihm vor zwölf Jahren die zündende Idee mit der Aluscheibe kam. Die Vorteile gegenüber anderen Brandschutztechniken stellt Müller freudig heraus: BSS-Kerzen könnten komplett abbrennen, während "beispielsweise beim System des selbstverlöschenden Dochts" ein Kerzenrest ungenutzt bleibt: BSS-Kerzen seien dadurch "effektiv und ressourcenschonend".

Druck, den Brandschutz von Kerzen bei ...

