Oldtimer mit prominenten Vorbesitzern sind begehrte Auktionsobjekte. Doch im Januar findet eine Versteigerung mit einem unrühmlichen historischen Bezug statt: Eine mutmaßliche Staatskarosse Adolf Hitlers sucht einen Käufer.

Oldtimer sind inzwischen nicht nur Sammlerstücke, sie sind Anlageobjekte. Günstig kaufen, teuer verkaufen, Wertsteigerung durch Restauration, die Preisentwicklung anhand Seltenheit und Nachfrage abschätzen können: Experten haben aus Handel mit Auto-Träumen ein höchst profitables Geschäft gemacht. Im vergangenen Jahr wurde etwa ein Ferrari 335 Sport Scaglietti für 37,8 Millionen Dollar beim Auktionshaus Artcurial versteigert. Den Wert steigern dabei für Auto-Enthusiasten oft Vorbesitzer und ehemalige Fahrer. Beim Ferrari etwa waren es Wolfgang Graf Berghe von Trips und Stirling Moss, ersteigert haben soll den Rennwagen Fußballer Lionel Messi.

In den USA kommt nun ein Oldtimer unter den Hammer mit unrühmlicher Historie: ein Paradewage Adolf Hitlers. Der Mercedes-Benz Mercedes-Benz 770K "Großer offener Tourenwagen", Baureihe W150, wird vom in Arizona ansässigen Auktionshaus "Worldwide Auctioneers" mit der Fahrgestellnummer 189744 angegeben. Acht Vorbesitzer sind für das Fahrzeug vermerkt, darunter die US-Armee und eine Autoausstellung in Las Vegas. Zuletzt befand sich der Mercedes in Besitz eines unbekannten europäischen Privatsammlers. Auch der Betrag, für den der Wagen 2004 als Teil eines Pakets den Besitzer wechselte, ist nicht bekannt. Das Auktionshaus beschreibt den Deal jedoch als teuerste Privatauktion überhaupt - bis heute.

Den Online-Unterlagen liegt eine umfassende Dokumentation über Einsatz und Geschichte des Fahrzeugs bei. Das 4,8 Tonnen ...

