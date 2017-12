MENLO PARK (IT-Times) - Die Investmentgesellschaft Sequoia will einen neuen globalen Wachstumsfonds aufnehmen, in dem Geld für neue Investitionen eingesammelt werden soll. Um weitere Investments tätigen zu können, will Sequoia Capital einen neuen Fonds ins Leben rufen. Dieser soll zwischen fünf und sechs...

Den vollständigen Artikel lesen ...