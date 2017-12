Westinghouse Electric Company begrüßt die Entscheidung der Georgia Public Service Commission, den Ausbau der beiden AP1000 Kernkraftanlagen im Vogtle-Kernkraftwerk nahe Waynesboro, Georgia fortzusetzen.

"Die beschlossene Fortsetzung der Bauarbeiten signalisiert die Bedeutung der heimischen Kernenergie der USA und sichert Tausende gut bezahlter Langzeitarbeitsplätze, die für den erfolgreichen Abschluss des Projekts erforderlich sind", kommentierte Westinghouse President and Chief Executive Officer José Emeterio Gutiérrez. "Dies ist eine besonders wichtige Entscheidung für den US-amerikanischen Energiesektor, aber auch für die globale Kernkraftenergie. Die Wirtschaft in Georgia wird weiterhin von der zuverlässigen, sicheren und sauberen Energie profitieren, die diese beiden Einheiten produzieren."

Die Vogtle Electric Generating Plant ist im Besitz von Georgia Power und seinen Partnern Oglethorpe Power, MEAG Power and Dalton Utilities. Bechtel führt das Konstruktionsprojekt unter der Leitung von Southern Nuclear durch, der Southern Company Tochtergesellschaft, die die beiden bestehenden Anlagen in Vogtle-Werk betreibt.

Westinghouse lobt die zuverlässige Arbeit, die das Projektteam bis heute geleistet hat, vor allem die Platzierung des Moduls "Unit 4 CA02", einer kritischen Komponente des Flutbeckens (In-Containment Refueling Water Storage Tank, IRWST) im November 2017. Die zahlreichen Vorteile des AP1000-Anlagendesigns, einschließlich seiner passiven Sicherheitsfunktionen und seiner beeindruckenden Lizenzierungsgeschichte, finden weiterhin weltweit Beachtung. Inzwischen werden abschließende Arbeiten an den weltweit ersten vier AP1000-Einheiten an den Standorten Sanmen and Haiyang in China durchgeführt.

