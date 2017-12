(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Für Datenpools wird ein starkes Wachstum erwartet. Produktinformationen werden zentral ausfgeleitet und dann individualisiert. Die extrem schnalle anwachsende internationale Konkurrenz zwingt zur Konsollidierung auch in Deutschland

2017 war spannend - die digitale Transformation nimmt Fahrt auf. 2018 wird deshalb nicht weniger spannend werden. Im Gegenteil: es wird neue Player am Markt geben, die Internationalisierung wird weiter voranschreiten - auch in Richtung Deutschland/Europa. Der Amazon-Hype hat uns in Bann genommen - zahlreiche Diskussionen wurden und werden hierum noch geführt. Das ist richtig und gut, doch gleichzeitig hat es uns den Blick nach Asien genommen. Die Entwicklungen dort sollten uns mindestens ebenso interessieren, wie Amazon. In Asien entstehen riesige Plattformen, die den Handel unweigerlich beeinflussen werden. Damit müssen wir uns auseinandersetzen, sofort und intensiv und nicht erst in zwei Jahren. Das Beispiel der Applikation "WeChat" (Pendant zu "WhatsApp", allerdings mit wesentlich mehr Funktionen) zeigt deutlich, dass China von Tag zu Tag schneller wird: Kommunikation und Handel sind hier in einer App enthalten - der Handel gewinnt somit an Zugangsmöglichkeiten. Und dennoch: Nur z irka 50% der chinesischen Bevölkerung besitzen aktuell Zugang zum Internet, dennoch wird weltweit zirka 40% des Interhandels in China abgewickelt. Die Wachstumsperspektiven der chinesischen Internetunternehmen sind folglich immens. Ob jene sich Unternehmen überhaupt für unsere Befindlichkeiten interessieren? Die Marktkapitalisierung der BAT (Baidu, Alibaba, Tencent: - wobei Baidu aktuell sehr schwächelt) ist schon heute extrem hoch. Baidu: 7,3 Mrd $; Alibaba: 388 Mrd. $, Tencent: 422 Mrd $. Zum Vergleich Amazon: 470 Mrd. $.

Es wird ein spannendes Jahr werden. Auch für den VTH-eData-Pool.

Die IFCC GmbH stellt bereits jetzt ein Tool mit sehr vielen Funktionen rund um Produktstammdaten zur Verfügung. Der eData-Pool wird auch dadurch vermehrt als Daten-Kommunikationsplattform wahrgenommen und benutzt. Die Plattform ist Garant dafür, dass die Händler stets über die aktuellsten Produktdaten verfügen. Diese Schnelligkeit, diese Präzision wird zum Markenzeichen und Alleinstellungsmerkmal des Pools und seiner Teilnehmer werden.

Wir werden mit Partnern in 2018 eine einzigartige eCommerce-Toolbox aufbauen. Dem Händler, auch den Herstellern wird eine modulare und damit konfigurierbare Anwendungslandschaft zur Verfügung gestellt: Der Handel, die Hersteller können sich so noch intensiver um ihr eigentliches Kerngeschäft kümmern.

Der VTH-eData-Pool hat im Jahre 2017 stark zugelegt, bereits 60 Teilnehmer sind aktiv. Spannend, dass gerade kleinere Händler intensiv mit dem Pool arbeiten und seine Daten nutzen. Sie sind auch die Vorreiter, wenn es darum geht, den Pool als Kommunikations-Plattform zu begreifen. Auch 2018 wird der Pool sowohl was Anzahl der Daten als auch der Teilnehmer betrifft, stark wachsen- das zeigt das momentane Interesse weiterer Firmen. Die IFCC GmbH wird angepasste Exporte zu den großen Handelsplattformen zur Verfügung stellen. Es wird erneut zwei Anwendertreffen geben und die IFCC GmbH wird erneut ein Stammdatenfokussiertes Workshop-Programm anbieten.

2017 wurde mit ersten Händlern ein "Strategische Partnerschaft" abgeschlossen. Diese Unternehmen bekommen sämtliche Funktionalitäten des IFCC Datamanagers, der Anwendung hinter dem Pool, zur Verfügung gestellt: Module zur Klassifikation, zur direkten Attributisierung der Stammdaten, unsere Rule-Engine mit der Möglichkeit der individuell zugeschnittenen Ex- und Import - selbst die Lagerverwaltung kann von diesen Firmen genutzt werden Wir stimmen uns gegenseitig eng ab, was die Technologie betrifft aber auch was die Akquise angeht. Diese Partnerschaften werden wir auch gezielt im Jahre 2018 ausbauen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen im nächsten Jahr. Alles Gute für 2018

