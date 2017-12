Kryptowährungen sind Kleinkram? Naja, an einem Tag, an dem es so richtig in den Keller geht, sind sie das nicht. 200 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung haben sich binnen Stunden aufgelöst wie dieser Chart zeigt. Die Top-Verlierer am Freitag vor Weihnachten sind IOTA oder auch Ethereum, bei den Aktien bleiben Naga Group beispielsweise noch stabil. Verrückt ...

