FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht im Minus zeigen sich Europas Aktienmärkte am Freitagnachmittag. Eine Jahresend- oder Weihnachtsrally ist zwar nicht zu sehen, dafür pendeln die Kurse auf den aktuellen Niveaus immer mehr aus. Die Umsätze gehen stetig zurück. "Viele Marktteilnehmer haben sich bereits aus dem aktiven Handel verabschiedet", so ein Aktienhändler. Auch aufgrund des Starts von Mifid II im Januar und der damit verbundenen Regularien hielten sich einige Häuser vor dem Jahresultimo zurück. Denn immerhin handele es sich um die wichtigste Änderung der Spielregeln für den Finanzmarkt seit rund 20 Jahren. Der DAX notiert 0,3 Prozent tiefer bei 13.076 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gibt 0,4 Prozent nach auf 3.557 Zähler.

US-Daten stützen - Bitcoin-Crash egal

In London sind die Börsen bereits geschlossen. Der FTSE-100-Index fiel zwar nach Gewinnmitnahmen um 0,2 Prozent, erreichte aber während des Handels noch ein neues Jahreshoch. Entspannt zeigt sich auch der Rentenmarkt. Nach den kräftigen Verkäufen der vorigen Tage und dem damit verbundenen Zinsanstieg geht es hier seitwärts. Stützend wirken hier die US-Konjunkturdaten. Vor allem der etwas schwächer als erwartet ausgefallene Anstieg der persönlichen US-Einkommen kommt gut an. Er dämpfe die Befürchtungen einer Lohninflation.

Der Crash im Bitcoin und anderen Kryptowährungen wird leicht positiv zur Kenntnis genommen. Aktuell bricht der Bitcoin unter die 12.000-Dollar-Marke, womit er rund 40 Prozent unter seinem Rekordhoch notiert. Für Aktienmärkte sei das ein positives Signal, "dass aus Überspekulationen auch schnell die Luft rausgelassen wird und man nicht fürchten muss, das sich eine jahrelange Blase bei den Aktien aufbauen könnte", so ein Händler.

Spanische Aktien leiden unter Wahlergebnis

Die Börse in Madrid handelt 1,1 Prozent im Minus, belastet vom Wahlausgang in Katalonien. Dort haben die Befürworter der Unabhängigkeit von Spanien die absolute Mehrheit errungen; die konservative Volkspartei des spanischen Ministerpräsidenten Rajoy fuhr dagegen ein desaströses Ergebnis ein. Vor allem die Aktien spanischer Banken und Staatsanleihen leiden daher unter Abgaben. Banco Santander fallen 1,6 Prozent. Der Euro handelt unauffällig mit rund 1,1850 US-Dollar.

Bei DAX-Werten betragen die Kursänderungen meist weniger als 1 Prozent. RWE ragen dabei hervor mit 2,5 Prozent Plus, Eon steigen um 1 Prozent. Kurstreiber dahinter sind Innogy mit einem Plus von 2,5 Prozent. Hier stützt der Kauf eines Windprojekts auf dem Wachstumsmarkt USA. Zudem gibt es positive Analystenstimmen wie von Unicredit. Die Analysten gehen davon aus, dass es trotz des gesenkten Rating-Ausblicks durch Moody's keine Abstufung geben werde. Selbst in den geschundenen Aktien von Steinhoff kommt es zu einer vorweihnachtlichen Erholung. Die Titel legen 1,5 Prozent zu.

Telekom kauft zu - Thyssen-Deal mit Mitarbeitern teuer erkauft

Adidas legen 0,3 Prozent zu. Die Quartalszahlen von US-Konkurrent Nike waren durch die Bank gut ausgefallen. Goldman Sachs lobte, dass sowohl Konzernumsatz und Margen wie auch der Gewinn je Aktie über den Erwartungen lägen. Allerdings ging der Umsatz auf dem Heimatmarkt USA um 5 Prozent zurück. Bei den nächsten Zahlen von Adidas werden Analysten daher besonders darauf achten, ob das Unternehmen umgekehrt davon profitiert und Marktanteile gewinnen konnte.

Deutsche Telekom geben 0,5 Prozent nach. Der DAX-Konzern übernimmt das Österreich-Geschäft des TV-Kabelnetzbetreibers Liberty Global. Die Transaktion hat einen Gesamtwert von 1,9 Milliarden Euro. Thyssenkrupp geben 1,2 Prozent ab, trotz einer Einigung mit den Arbeitnehmern im Hinblick auf die Fusion des Stahlgeschäfts mit Tata Steel. Der Deal sei aber teuer erkauft worden, heißt es im Handel: Die Mitarbeiter erhalten im Falle einer Fusion eine Beschäftigungssicherung bis Ende September 2026.

Elringklinger weiter in Rally-Laune

Weiter in Rally-Laune mit fast 6 Prozent Plus sind die Aktien von Elringklinger. Händler verweisen dazu auf den Auslöser des nun schon mehrere Tage dauernden Anstiegs: eine Analyse von Hauck & Aufhäuser vom Mittwoch, die den Autozulieferer als einen Gewinner der E-Mobilität ausmacht. Dazu passend hat Elring am Berichtstag gemeldet, die Sparte Abgasnachbehandlung verkauft zu haben. Dies untermauere die Fokussierung auf den Elektrobereich, heißt es im Handel.

Roche geben 0,6 Prozent nach. Der schweizerische Pharmakonzern erweitert sein Onkologie-Portfolio mit der Übernahme des US-Unternehmens Ignyta. Die Transaktion hat einen Gesamtwert von 1,7 Milliarden US-Dollar. Der Kaufpreis sei hoch und entspreche einem Aufschlag von 74 Prozent auf den Schlusskurs der Ignyta-Aktie vom Vortag. Im DAX notieren Merck dagegen kaum verändert; der deutsche Pharmakonzern hat in den USA einen Erfolg mit seinem Krebsmedikament Avelumab erzielt.

Der Aufruf zum Pilotenstreik bei Ryanair hat offenbar zu keinen größeren Störungen im Flugbetrieb des irischen Billigfliegers geführt. Die Titel büßen 0,7 Prozent ein.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.557,19 -0,38 -13,59 8,10 Stoxx-50 3.186,85 -0,27 -8,76 5,86 DAX 13.075,80 -0,26 -33,94 13,89 MDAX 26.124,97 -0,26 -68,77 17,74 TecDAX 2.532,29 -0,21 -5,39 39,77 SDAX 11.841,75 -0,05 -5,92 24,40 FTSE 7.592,66 -0,15 -11,32 6,30 CAC 5.372,70 -0,25 -13,27 10,50 Bund-Future 161,76 0,10 1,19 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Uhr Do, 18.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1849 -0,04% 1,1854 1,1870 +12,7% EUR/JPY 134,35 -0,03% 134,39 134,62 +9,3% EUR/CHF 1,1738 +0,09% 1,1727 1,1741 +9,6% EUR/GBP 0,8863 +0,04% 0,8860 1,1265 +4,0% USD/JPY 113,39 +0,02% 113,37 113,41 -3,0% GBP/USD 1,3369 -0,08% 1,3380 1,3371 +8,4% Bitcoin BTC/USD 11.928,87 -21,25% 12.296,54 15.295,16 1.149,50 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,09 58,36 -0,5% -0,27 +2,1% Brent/ICE 64,69 64,90 -0,3% -0,21 +10,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.270,78 1.266,56 +0,3% +4,23 +10,4% Silber (Spot) 16,24 16,13 +0,7% +0,11 +2,0% Platin (Spot) 920,10 917,00 +0,3% +3,10 +1,8% Kupfer-Future 3,21 3,20 +0,5% +0,01 +27,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2017 10:07 ET (15:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.