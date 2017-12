Stuttgart - Die Anleihe (ISIN US88165FAG72/ WKN A1HD83) der Finanzierungstochter des israelischen Pharmaunternehmens Teva Pharmaceutical stand in der Handelswoche im Fokus der Anleger an der Börse Stuttgart, so die Börse Stuttgart.Während einige Anleger Gewinne mitgenommen und das Papier verkauft hätten, würden andere die Gelegenheit nutzen und seien eingestiegen. Der 1,3 Milliarden US-Dollar (USD) schwere Bond laufe bis zum 18.12.2022, sofern der Emittent nicht von seinem Sonderkündigungsrecht unter Zahlung einer Prämie von 0,20 Prozent Gebrauch mache. Verzinst werde die Anleihe mit 2,95 Prozent p.a.

Den vollständigen Artikel lesen ...