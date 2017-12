Frankfurt am Main (ots) - Zu jedem Jahreswechsel werden gute Vorsätze gefasst. Pläne wie mehr für die Gesundheit zu tun und mehr Sport zu treiben, stehen alle Jahre wieder auf den ersten Rängen. So auch bei einer Umfrage der Krankenkasse DAK-Gesundheit aus 2016. Doch warum lösen sich so viele dieser guten Vorsätze wieder in Luft auf? Und warum fällt es vielen nach einer Anmeldung in einem Fitnessstudio so schwer auch dieses regelmäßig zu nutzen, um mehr Sport zu treiben? Die Antwort auf diese Fragen ist in aller Regel: Fehlende Motivation. Und hier greifen immer mehr auf einen Personal Trainer zurück.



Durch professionelle Anleitung gepaart mit der Motivation zum Durchhalten und Weitermachen, schaffen es die Kunden des Personal-Training Anbieters Get Shaped aus Frankfurt am Main ihre Ziele noch schneller zu erreichen. Denn neben der reinen Motivation durch einen Trainer, spielen auch die erreichten Resultate eine große Rolle. Werden Ziele im Rahmen von Personal Training schneller und tatsächlich erreicht, steigt gleichzeitig auch wieder die Lust und Freude am Sport. Und wer sich sportlich betätigt und Übungen korrekt und gelenkschonend ausführt, der lebt grundsätzlich auch gesünder.



Ziele entscheiden über den Erfolg



Nur wer ein konkretes und messbares Ziel hat, kann dies auch erreichen. Wie bei einem Navigationssystem im Auto, braucht man auch im Sport ein echtes Ziel wie Muskelaufbau, Abnehmen oder eine spürbare Steigerung der Körperfitness. Das Erreichen von Zielen wird grundsätzlich als positives und damit motivierendes Gefühl wahrgenommen. Deshalb setzen heute nicht nur Stars aus Film und Funk auf die Qualitäten eines Personal Trainers. Vom Studenten über Banker bis hin zum rüstigen Rentner reicht das Kundenportfolio von Get Shaped in Frankfurt.



Motivations-Push 2018: Personal Trainer Motivation per E-Mail



Als besondere Aktion zum Jahreswechsel können heute nicht nur Kunden von Get Shaped regelmäßige Motivation erhalten, sondern jeder der mitmacht. Im Rahmen einer kostenlosen 30-Tage Challange kann sich jeder unter folgender URL anmelden: https://www.get-shaped.de/fitness-motivation.html



Nach der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung und schon landet die erste Nachricht im E-Mail Postfach. Somit kann sich jeder einen zusätzlichen Impuls holen, um sprichwörtlich dran zu bleiben und die selbst gesteckten Ziele noch besser zu erreichen. Weitere Informationen unter: https://www.get-shaped.de



