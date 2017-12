In Weißrussland soll eine Tech-Oase entstehen: Durch Steuersenkungen und gesetzliche Anreize will Präsident Lukaschenko Blockchain-Firmen gewinnen - und weltweit Vorreiter in Sachen Kryptowährung werden.

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko spekuliert wohl darauf, Kryptowährungskönig zu werden: Am Freitag verordnete er per Dekret Steuererleichterungen und gesetzliche Anreize für den Handel mit digitalen Währungen. So will er Weißrussland in eine internationale Tech-Oase verwandeln.

Lukaschenko, der Weißrussland seit mehr als 20 Jahren regiert, gilt als Europas letzter Diktator. "Weißrussland wird weltweit die erste Regierung haben, die den Nutzern der Blockchain Technologie große Möglichkeiten eröffnet", schreibt er in einer Erklärung auf seiner Internetseite. "Wir haben große Chancen, in diesem Bereich ein regionales Zentrum zu werden."

Blockchain ist die Technologie, auf der rein digitale Währungen wie Bitcoin basieren. Lukaschenkos Erlass legalisiert Blockchain-basierte Unternehmen und alle "Tokens" - quasi digitale Gutscheine, die Beteiligungen an künftigen Gewinnen versprechen. So will der Präsident sein Land zu einem globalen Drehkreuz machen, das durch sogenannte "Initial Coin Offerings" (ICOs) Geld einsammeln soll.

Laut einer Zusammenfassung des Erlasses von Viktor Prokopenya, einem der Unternehmer, die für die Regierung lobbyieren, werden alle Einnahmen und Gewinne durch digitale Token ...

Den vollständigen Artikel lesen ...