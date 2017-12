2017 wird als ein ausgezeichnetes Aktienjahr in die Geschichte eingehen. Zweistellige Indexzunahmen waren in den meisten Märkten nicht die Ausnahme, sondern die Regel, wobei Small Caps und Technologieaktien die anderen Kategorien in den Schatten stellten. Ja und dann ist da ja auch noch der Bitcoin-Hype: Eine Entwicklung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...