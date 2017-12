Tallinn, Estonia, 2017-12-22 17:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --



Consolidated financial results of PRFoods AS will be published in year 2018 as follows:



week 2 Turnover for 12 months 2017 -------------------------------------------------------------------- week 7 Turnover for January 2018 -------------------------------------------------------------------- week 8 Consolidated, unaudited interim report for 12 months -------------------------------------------------------------------- week 11 Turnover for February 2018 -------------------------------------------------------------------- week 15 Turnover for March 2018 -------------------------------------------------------------------- week 19 Turnover for April 2018 -------------------------------------------------------------------- week 20 Consolidated, unaudited interim report for 15 months -------------------------------------------------------------------- week 24 Turnover for May 2018 -------------------------------------------------------------------- week 28 Turnover for June 2018 -------------------------------------------------------------------- week 32 Turnover for July 2018 -------------------------------------------------------------------- week 34 Consolidated, unaudited interim report for 18 months -------------------------------------------------------------------- week 37 Turnover for August 2018 -------------------------------------------------------------------- week 41 Turnover for September 2018 -------------------------------------------------------------------- week 43 Audited, consolidated annual report for 18 months 2017-2018 -------------------------------------------------------------------- week 46 Turnover for October 2018 -------------------------------------------------------------------- week 46 Consolidated, unaudited interim report for 3 months -------------------------------------------------------------------- week 50 Turnover for November 2018 --------------------------------------------------------------------



Indrek Kasela AS PRFoods Member of the Management Board Phone: +372 452 1470 investor@prfoods.ee www.prfoods.ee