Berlin (ots) - Der ARD-Dopingjournalist Hajo Seppelt glaubt nicht daran, dass die von IOC-Präsident Thomas Bach initiierte »International Testing Authority« (ITA) das Dopingproblem lösen wird. Die ITA sei vielmehr das "nächste strategische Meisterstück von Herrn Bach, im Zuge des russischen Dopingskandals nicht etwa die WADA zu stärken, wie er ständig behauptet, sondern sie zu schwächen", sagte Seppelt der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Wochenendausgabe).



Mithilfe von Whistleblowern hatte Seppelt Ende 2014 den russischen Dopingskandal aufgedeckt, der mittlerweile zu zahlreichen lebenslangen Olympiasperren für Athleten und Funktionäre geführt hat. Die Welt-Antidoping-Agentur dürfe jedoch weiterhin nicht bestimmen, wer bei Olympia antritt oder wer nicht. "So bleibt die WADA ein zahnloser Tiger, und das ist von Herrn Bach so gewollt. Die ITA wird vom IOC bezahlt, später von den Verbänden. Es gibt also nach wie vor den klassischen Interessenkonflikt. Die WADA soll nur darüber wachen, ob die Regeln eingehalten werden. Wenn sie aber einen Verstoß feststellt, darf sie nicht sanktionieren."



Eine Teilschuld für die Situation gibt Seppelt der WADA-Führung selbst. So sei ihr Präsident Craig Reedie "alles andere als ein harter Hund und in den vergangenen Jahren eher durch eine wachsweiche Antidopingpolitik aufgefallen. An der WADA-Spitze muss eine vom Sport noch unabhängigere Person stehen", fordert Seppelt.



