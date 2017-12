Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Freitagnachmittag ohne Fokus gezeigt. Während die langlaufenden Bundesanleihen Kursgewinne verbuchten, gab es am kürzeren Ende leichte Kursverluste gegenüber dem Vortag. Das Handelsvolumen fiel vor den Feiertagen sehr gering aus.Unter Druck gerieten am Freitag die Kurse spanischer Staatspapiere. ...

