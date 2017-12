Die Hausse nährt die Hausse. So könnte man die Ergebnisse der jüngsten Befragung durch die Bank of America Merrill Lynch (BofAML) zusammenfassen. Unter den Anlageexperten herrscht einen gewisse Sorglosigkeit. Die Mehrheit (54%) der befragten Teilnehmer geht vom "Goldilocks-Szenario" aus - also ordentlichem Wachstum ohne Inflationsdruck. Daher setzt die Mehrheit der Geldverwalter auch 2018 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...