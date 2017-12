FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,06 Prozent auf 161,76 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,42 Prozent.

Der Vormittagshandel verlief in ruhigen Bahnen. Die in der Eurozone veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten den Markt nicht. Das von der GfK erhobene Konsumklima für Deutschland hat sich auf hohem Niveau erneut verbessert. Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA gaben dem Markt keine neue klare Richtung.

Die anfänglich unter Druck geratenen Kurse spanischer Staatspapiere erholten sich im Tagesverlauf. Die Neuwahl des Regionalparlaments in Katalonien hat keinen politischen Richtungswechsel in der Krisenregion gebracht. Die drei separatistischen Kräfte konnten erneut eine absolute Mehrheit im Parlament erringen. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen lag am Abend unverändert bei 1,45 Prozent, nachdem sie zeitweise bis auf 1,51 Prozent gestiegen war./jsl/stw

ISIN DE0009652644

AXC0240 2017-12-22/17:42