Kurz vor Weihnachten schockt die private Klinikkette Paracelsus mit einem Insolvenzantrag. Weitere könnten folgen, warnt Professor Boris Augurzky. Viele Krankenhäuser sind zu klein und zu breit aufgestellt.

Einmal im Jahr blickt Boris Augurzky tief in die Geschäftsbücher der deutschen Krankenhäuser. Der gelernte Mathematiker und Volkswirtschaftler ist Professor an dem RWI-Leibnizinstitut für Wirtschaftsforschung in Essen, das den jährlichen Krankenhaus Rating-Report entwickelt. Mit den Erkenntnissen reist Augurzky durch die Republik und versucht, Krankenhäuser wirtschaftlich besser aufzustellen. Trotzdem geraten immer wieder Kliniken in die Insolvenz. Nun trifft es den privaten Klinikbetreiber Paracelsus. Zu der Kette gehören 40 Einrichtungen und 5200 Mitarbeiter. Im Interview erklärt Boris Augurzky die Gründe für das Scheitern.

Professor Augurzky, die private Klinikkette Paracelsus musste gerade Insolvenz anmelden. Wie vielen anderen Krankenhäusern droht die Pleite?Boris Augurzky: Wir haben in Deutschland ungefähr 1800 Krankenhäuser, davon ist jedes zehnte Krankenhaus insolvenzgefährdet. Das sind die Häuser, die wirklich im roten Bereich sind. Verluste machen sogar noch mehr, das ist etwa ein Viertel. Aber viele kommen damit zumindest vorübergehend zurecht.

Jedes Zehnte? Ist die Situation so schlimm?Tatsächlich ist die wirtschaftliche Lage im Moment vergleichsweise gut. Vor einigen Jahren war noch etwa jedes achte Haus gefährdet. Im Moment haben auch die Krankenkassen Überschüsse. Das kommt zwar nicht immer bei den Krankenhäusern an, aber wenigstens wird dann auch nicht viel gekürzt.

Woran liegt es, dass trotzdem so viele Krankenhäuser Verluste schreiben?Ein wichtiger Grund ist, dass es in Deutschland viele kleine Krankenhäuser gibt, die ein sehr breites Angebot haben. Die Vorhaltekosten sind hoch und der Spezialisierungsgrad ...

