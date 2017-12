WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Freitag nahezu unverändert in die Weihnachtspause gegangen. Der ATX stieg marginal um 0,04 Punkte auf 3440,06 Einheiten. Das Geschäft vor den Weihnachtsfeiertagen gestaltete sich erwartungsgemäß ruhig. Das europäische Umfeld zeigte sich einheitlich mit leichten Abschlägen. Etwas belastend wirkte hier laut Marktbeobachtern der unerwartet deutliche Sieg der Separatisten bei den Neuwahlen in Katalonien.

Angesichts einer sehr dünnen Meldungslage zu österreichischen Unternehmen rückten am Nachmittag aktuelle US-Wirtschaftsdaten in den Fokus. So sind in den USA die Konsumausgaben der privaten Haushalte im November etwas stärker gestiegen als erwartet. Zudem sind die Aufträge für langlebige Güter im November weniger stark gestiegen als erwartet.

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember noch stärker eingetrübt als zunächst ermittelt. Hingegen erhielt das Geschäft mit US-Eigenheimen im November überraschenderweise einen deutlichen Schub.

In einem schwachen europäischen Bank-Sektor gaben auch die Aktien einiger österreichischer Geldhäuser etwas nach. Raiffeisen-Papiere büßten 0,69 Prozent auf 30,35 Euro ein, und Aktien der Erste Group schlossen 0,14 Prozent leichter bei 36,54 Euro. Bawag zeigten sich mit plus 0,83 Prozent auf 43,55 Euro gegen den Trend freundlich.

Zu den größeren Gewinnern zählten zu Wochenschluss Wolford mit plus 2,21 Prozent auf 12,95 Euro sowie FACC mit einem Anstieg um 2,93 Prozent auf 16,16 Euro. EVN zeigten sich erneut gesucht und knüpften mit plus 0,63 Prozent auf 15,89 Euro an die jüngsten Zugewinne an.

Buwog schlossen nach zahlreichen Analystenkommentaren um 0,09 Prozent höher bei 28,73 Euro. Die Wertpapierexperten der Baader Bank hatten ihr Kursziel für die Titel nach dem jüngsten Übernahmeangebot von Vonovia von 26 auf 29 Euro angehoben. Die Einstufung ließen sie unverändert bei "Hold". Die Analysten der Berenberg Bank senkten ihr Votum von "Buy" auf "Hold". Das Kursziel beließen sie bei 30,50 Euro. Warburg Research wandelte die "Buy"-Empfehlung für die Aktien des Immobilienunternehmens in ein "Hold" um. Die Wertpapierexperten der Erste Group setzten ihr Votum für die Aktien der Buwog von "Accumulate" auf "Halten" herab./ger/APA/stw

ISIN AT0000999982

AXC0250 2017-12-22/18:14