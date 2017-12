FRANKFURT (Dow Jones)--Vorweihnachtliche Ruhe hat den Handel am deutschen Aktienmarkt am Freitag geprägt. Bei dünnen Umsätzen gab der DAX um 0,3 Prozent auf 13.073 Punkte nach.

Versorger erholten sich gegen den Trend von ihren jüngsten Verlusten. Innogy profitierten dabei vom Kauf eines Windprojekts auf dem Wachstumsmarkt USA. Die Titel der RWE-Tochter gewannen 2,3 Prozent. RWE stiegen um 2,0 Prozent und Eon um 0,5 Prozent.

Adidas-Aktien zeigten sich mit einem Minus von 0,2 Prozent unbeeindruckt von den Zahlen, die US-Wettbewerber Nike am Vorabend veröffentlicht hatte. Nike hatte zwar auf Konzernebene die Erwartungen übertroffen, auf dem Heimatmarkt USA aber einen Umsatzrückgang um 5 Prozent verbucht, was die Aktie stark belastete. Analysten warteten nun gespannt darauf, ob die nächsten Adidas-Zahlen zeigten, dass das deutsche Unternehmen Nike in den USA Marktanteile abgenommen habe, hieß es dazu aus dem Handel.

Der Kurs der Deutschen Telekom sank um 0,3 Prozent. Der Konzern stärkt sein Österreich-Geschäft, indem es für 1,9 Milliarden Euro das Breitbandgeschäft des TV-Kabelnetzbetreibers Liberty Global von Medienmogul John Malone übernimmt. Mit dem Zukauf ergänzt die Telekom ihr Mobilfunknetz in Österreich mit einem umfangreichen Kabelnetzwerk und rückt näher an den Marktführer Telekom Austria heran.

Einigung mit Arbeitnehmern belastet Thyssenkrupp

Zweitschwächster Wert im DAX nach der Deutschen Bank (minus 1,2 Prozent) war die Thyssenkrupp-Aktie, die knapp 1 Prozent verlor. Die Einigung mit den Arbeitnehmern mit Blick auf die geplante Zusammenlegung des Stahlgeschäfts mit Tata Steel sei teuer erkauft, kommentierten Beobachter die Zusage einer Weiterbeschäftigung bis Ende September 2026 für den Fall einer Fusion.

Die Aktien des Automobilzulieferers Elringklinger setzten ihren Anstieg fort, den eine Kaufempfehlung der Analysten von Hauck & Aufhäuser am Mittwoch eingeleitet hatte. Die Titel gewannen 4,2 Prozent. Aktuell war es der Verkauf des Abgasnachbehandlungsgeschäfts von Elring, der positiv aufgenommen wurde. Damit sei das Unternehmen auf dem richtigen Weg, sagten die Analysten von Warburg.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 54,4 (Vortag: 72,4) Millionen Aktien im Wert von rund 2,18 (Vortag: 2,87) Milliarden Euro. Es gab acht Kursgewinner und 22 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.072,79 -0,28% +13,86% DAX-Future 13.064,00 -0,26% +14,21% XDAX 13.068,82 -0,04% +14,17% MDAX 26.144,24 -0,19% +17,83% TecDAX 2.536,25 -0,06% +39,99% SDAX 11.825,38 -0,19% +24,22% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,68 2 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2017 11:45 ET (16:45 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.