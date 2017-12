Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt kam am letzten Handelstag vor Weihnachten nicht so recht auf Touren. Der SMI schloss am Freitag mit Abgaben. Von einem Jahresendrally war nichts zu sehen, vielmehr eine gewisse - zur Jahreszeit passende - Besinnlichkeit. Viele Marktteilnehmer hätten ihre Bücher bereits geschlossen und sich in die Weihnachtsferien verabschiedet, heiss es im Handel.

Eine leicht belastende Rolle spielte der unerwartet deutliche Sieg der Separatisten bei den Neuwahlen in Katalonien. Für Gesprächsstoff sorgte zudem der Bitcoin; dessen Kurs geriet schwer unter Druck und bewegte sich zeitweise auf 12'000 USD zu. In den USA stiegen derweil die Konsumausgaben stärker als erwartet, die langlebigen Güter dagegen enttäuschten etwas mit einem geringeren Wachstum als prognostiziert. Hierzulande standen zudem auf Titelebene verschiedene Unternehmen im Blick.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,32% tiefer bei 9'394,49 Punkten (Tagestief 9'388). Auf Wochensicht rührte sich der SMI damit nicht von der Stelle. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor zum Wochenschluss 0,28% auf 1'520,56 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,23% auf 10'756,39 Punkte. Von 30 wichtigsten Titeln schlossen 22 im Minus, sieben im Plus und einer (Dufry) unverändert.

Beide Pharmaschwergewichte zogen den Gesamtmarkt nach unten. Novartis (-0,9%) knüpften als schwächster SMI/SLI-Wert an die jüngsten Abgaben an. Der Pharmakonzern hat von der US-Gesundheitsbehörde ...

