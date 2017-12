Keine Festtagsstimmung im DAX, RWE & innogy sorgen endlich für positive Schlagzeilen

Auch am letzten Handelstag vor Weihnachten wollte am deutschen Aktienmarkt keine Festtagsstimmung aufkommen. DAX-Anleger müssen sich weiter gedulden.

Das war heute los. Wer bis zuletzt noch auf eine Rallye im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) gehofft hatte, wurde heute ein weiteres Mal enttäuscht. Während bei den Bitcoins derzeit unglaubliche Preisbewegungen stattfinden, war am Aktienmarkt in den vergangenen Tagen eher Langeweile angesagt. Möglicherweise ändert sich dies in der kommenden Woche, wenn Anleger mit Schwung aus der Weihnachtspause zurückkehren sollten.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte sich trotz des schwachen Umfelds die RWE-Aktie (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) in besonderer Weise hervortun. Nachdem das Papier zuletzt aufgrund einer Gewinnwarnung bei der Ökostromtochter innogy (WKN: A2AADD / ISIN: DE000A2AADD2) und dem Abgang von innogy-Chef Peter Terium ordentlich Federn lassen musste, setzte nun die Erholung ein. Für die RWE-Aktie ging es in der Spitze um 2,5 Prozent nach oben. Grund dafür war der Umstand, dass innogy zur Abwechslung für gute Nachrichten sorgen konnte. Gemeinsam mit der britischen Investmentgesellschaft Terra Firma Capital Partners übernimmt innogy das Onshore-Wind-Entwicklungsgeschäft des US-Unternehmens Everpower Wind, um auf diese Weise vom Wachstum bei der Erneuerbaren Energien in den USA zu profitieren. Von der guten Stimmung rund um RWE profitierte auch E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999).

