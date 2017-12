Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Großbritannien fand als Ausgleich für Heiligabend nur ein verkürzter Börsenhandel statt. In den USA schließt der Anleihemarkt aus dem gleichen Grund früher als üblich.

MONTAG: Am ersten Weihnachtstag bleiben folgende Börsen geschlossen: Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien, USA, Hongkong, Südkorea und Australien.

DIENSTAG: Am zweiten Weihnachtstag ruht der Handel an folgenden Märkten: Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien, Hongkong und Australien.

AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.553,39 -0,49% +7,99% Stoxx50 3.187,27 -0,26% +5,87% DAX 13.072,79 -0,28% +13,86% FTSE 7.592,66 -0,15% +6,30% CAC 5.364,72 -0,39% +10,33% DJIA 24.738,62 -0,18% +25,18% S&P-500 2.680,30 -0,16% +19,72% Nasdaq-Comp. 6.949,25 -0,23% +29,09% Nasdaq-100 6.456,63 -0,25% +32,75% Nikkei-225 22.902,76 +0,16% +19,82% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,72 +6

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,24 58,36 -0,2% -0,12 +2,3% Brent/ICE 64,95 64,90 +0,1% 0,05 +10,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.274,19 1.266,56 +0,6% +7,63 +10,7% Silber (Spot) 16,39 16,13 +1,6% +0,26 +2,9% Platin (Spot) 920,50 917,00 +0,4% +3,50 +1,9% Kupfer-Future 3,21 3,20 +0,3% +0,01 +27,1%

FINANZMARKT USA

Knapp behauptet - Vorweihnachtliche Ruhe herrscht am Freitag an der Wall Street. Etwas Unterstützung erhält der Markt durch die Beilegung des Streits um den US-Haushalt. Zudem hat US-Präsident Donald Trump die umstrittene Steuerreform mit seiner Unterschrift am Freitag in Kraft gesetzt. Ein gemischtes Bild ergaben die Konjunkturdaten des Tages, die allerdings kaum Einfluss auf das Handelsgeschehen haben. Positiv überrascht haben die persönlichen Ausgaben im November, was für die Konsumfreude der Amerikaner und ein gutes Weihnachtsgeschäft der US-Einzelhändler spricht. Schwach fielen die Daten zu den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter aus. Die Neubauverkäufe für November übertrafen die Erwartungen des Marktes klar.Unter den Einzelwerten verbilligen sich Nike um 3,2 Prozent. Der Sportartikelhersteller hat zwar am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA einen überraschend hohen Gewinn für das zweite Geschäftsquartal ausgewiesen, doch lag der Umsatz in Nordamerika unter den Erwartungen des Marktes. Einen Sprung um 72,3 Prozent nach oben macht dagegen der Kurs von Ignyta. Die schweizerische Roche übernimmt das Onkologie-Unternehmen für 1,7 Milliarden Dollar. Der Kaufpreis liegt 74 Prozent über dem Schlusskurs der Ignyta-Aktie vom Donnerstag. Gold legt zu, nachdem die Renditen am US-Anleihemarkt nicht mehr viel weiter gestiegen sind. Dazu kommen die wieder gestiegenen Unsicherheiten nach der Wahl in Katalonien, wo sich die Separatisten durchgesetzt haben. Am Rentenmarkt treten die Notierungen mehr oder weniger auf der Stelle. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen zeigt sich kaum verändert bei 2,49 Prozent. Die Ölpreise zeigen sich uneinheitlich. Im Fokus steht hier die Reparatur einer vorübergehend stillgelegten Pipeline in der Nordsee. Voraussichtlich werde schon Anfang des kommenden Jahres wieder Öl durch das Forties-Pipeline-System fließen, teilte Betreiber Ineos schon am Donnerstag mit.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Mit kleinen Verlusten bei dünnen Umsätzen sind die europäischen Aktienmärkte in die Weihnachtspause gegangen. Deutlicher als andere Märkte verlor die Börse in Madrid, nachdem die Separatisten aus der Regionalwahl in Katalonien als Sieger hervorgegangen waren. Das Wahlergebnis weckte Befürchtungen, dass sich die Spannungen innerhalb Spaniens verschärfen und separatistische Bestrebungen in anderen Ländern gestärkt werden könnten. Der Euro gab zunächst aber nur leicht nach. Erst am Nachmittag kam er Euro mit einigen guten US-Konjunkturdaten etwas stärker unter Druck. Kräftig nach unten ging es für die Kryptowährung Bitcoin. Sie fiel unter die Marke von 12.000 Dollar, womit der Bitcoin rund 40 Prozent unter seinem Rekordhoch notierte.

Unter den einzelnen Branchen erholten sich Versorger von den Abgaben des Vortags. Innogy profitierten mit einem Plus von 2,3 Prozent vom Kauf eines Windprojekts auf dem Wachstumsmarkt USA. Die Aktie der Innogy-Mutter RWE stieg um knapp 2 Prozent, Eon gewannen 0,5 Prozent. Adidas (-0,2 Prozent) zeigten sich unbeeindruckt von den Nike-Geschäftszahlen. Der US-Wettbewerber hatte einen Umsatzrückgang auf dem Heimatmarkt vermeldet. Das weckte Hoffnungen, dass Adidas dort Marktanteile übernommen haben könnte. Deutsche Telekom gaben 0,3 Prozent nach. Der Konzern übernimmt das Österreich-Geschäft des TV-Kabelnetzbetreibers Liberty Global für 1,9 Milliarden Euro. Thyssenkrupp verloren knapp 1 Prozent. Die Einigung mit den Arbeitnehmern im Hinblick auf die Fusion des Stahlgeschäfts mit Tata Steel sei teuer erkauft worden, kommentierten Beobachter die Zusage der Weiterbeschäftigung bis Ende September 2026. Roche verloren 0,2 Prozent, nachdem der Pharmakonzern den Kauf des US-Onkologiespezialisten Ignyta für 1,7 Milliarden US-Dollar angekündigt hatte. Der Aufruf zum Pilotenstreik bei Ryanair hat offenbar zu keinen größeren Störungen im Flugbetrieb des irischen Billigfliegers geführt. Die Titel büßten dennoch 0,7 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Uhr Do, 18.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1840 -0,12% 1,1854 1,1870 +12,6% EUR/JPY 134,16 -0,18% 134,39 134,62 +9,1% EUR/CHF 1,1719 -0,07% 1,1727 1,1741 +9,4% EUR/GBP 0,8851 -0,10% 0,8860 1,1265 +3,8% USD/JPY 113,31 -0,05% 113,37 113,41 -3,1% GBP/USD 1,3378 -0,02% 1,3380 1,3371 +8,4% Bitcoin BTC/USD 12.738,28 -15,90% 12.296,54 15.295,16 1.234,28

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit moderaten Kursgewinnen auf breiter Front haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am letzten Handelstag vor Weihnachten gezeigt. Händler sprachen von einem dünnen Feiertagshandel, der den positiven Vorgaben aus Europa und den USA gefolgt sei. Mehr als an den Börsen tat sich beim Bitcoin. Dessen Kurs geriet mit Beginn des Handels in Asien schwer unter Druck und fiel von Ständen deutlich über 15.000 auf rund 13.000 Dollar zurück. Zuletzt wurde die Kunstwährung mit 12.296 Dollar gehandelt, weit unter den Vortageshochs von etwa 17.000 Dollar und dem Rekordhoch vom vergangenen Wochenende von auf bestimmten Plattformen angeblich 20.000 Dollar. Neben dem Bitcoin standen auch andere Kryptowährungen unter Druck. So verlor Bitcoin Cash in den vergangenen 24 Stunden über ein Viertel an Wert, wie Daten von coinmarketcap.com zeigen. Litecoin litt darunter, dass dessen Erfinder Charlie Lee seinen Anteil verkaufte. Aktien von Acer waren in Taiwan Tagesfavoriten Acer mit einem maximal für einen Handelstag erlaubten Plus von 10 Prozent, angetrieben von einer Gewinnmarge auf 13-Jahreshoch. In Sydney verhalfen Bergbauwerte, die wiederum von höheren Rohstoffpreisen profitierten, dem Markt ins Plus. BHP Billiton und Rio Tinto gewannen jeweils etwa 0,9 Prozent an Wert. Unter den Einzelwerten brachen in Tokio Eisai um 15 Prozent ein. Die Pharmaaktie litt unter enttäuschenden ersten Ergebnissen zu einem gemeinsam mit Biogen entwickelten Alzheimer-Medikament. Dass Fosun der Übernahme von 18 Prozent an Tsingtao zugestimmt hat, dürfte laut Bank of America Merrill Lynch positiv für die Bierbranche in China, besonders aber für CR Beer. Die Analysten hoben daher das zweite Mal in dieser Woche das Ziel für die CR-Beer-Aktie an. CR Beer lagen im späten Hongkonger Handel 5,5 Prozent höher. Tsingtao erholten sich um 7 Prozent von ihrem Vortagesminus. Nur zwischenzeitlich und zudem nur leicht unter Druck geriet in Asien der Euro, nachdem das Ergebnis der katalanischen Regionalwahl Befürchtungen geweckt hatte, dass es die Spannungen innerhalb Spaniens wieder verstärken und möglicherweise auch europaweit den Unabhängigkeitsbestrebungen Aufwind verleihen könnte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Insolvenzverwalter verhandelt mit zwei Niki-Bietern

Der Verkaufsprozess für die österreichische Fluggesellschaft Niki ist laut ihrem Insolvenzverwalter auf der Zielgeraden. Insgesamt sechs strategische Investoren haben Angebote für weite Teile des Geschäftsbetriebs der Air-Berlin-Tochter vorgelegt, wie der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther mitteilte. Davon seien fünf Offerten verbindlich. Der vorläufige Gläubigerausschuss der Niki Luftfahrt GmbH habe ihn am Freitag beauftragt, zunächst mit zwei der Bieter in die Endverhandlungen für einen Kaufvertrag einzutreten.

Adler Real Estate setzt CEO Krienen ab

