Frankfurt (ots) - Carles Puigdemont hält sich für den Gewinner der katalanischen Wahlen. Denn alle separatistischen Parteien haben ihre Sitzmehrheit im Regionalparlament behauptet, und Puigdemonts Wahlbündnis Junts per Catalunya ist innerhalb dieses Blockes wider Erwarten zur stärksten Kraft gewählt worden. Puigdemont hat aber nicht kapiert, was zur Wahl stand: die Zusammensetzung des Regionalparlaments, sonst nichts. Der Sieg ist kein Freibrief, sich weiter gegen die spanische Verfassung und sonstige Gesetze zu stellen, und erst recht ist sie kein Entlassungsschein für Puigdemonts einsitzende Politikerkollegen.



