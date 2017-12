Vor dem Treffen mit der Union fordert die SPD eine höhere Besteuerung der Spitzenverdiener. Bayerns designierter Ministerpräsident Markus Söder reagierte auf die SPD-Forderung mit massiver Kritik.

Die SPD will in den Gesprächen mit der Union über die Regierungsbildung höhere Steuern für Spitzenverdiener durchsetzen. "Wir müssen überlegen, wie wir die Spitzenverdiener stärker an der Finanzierung staatlicher Aufgaben beteiligen können: durch einen höheren Spitzensteuersatz und eine Reichensteuer", sagte Fraktionschefin Andrea Nahles dem "Spiegel" laut Vorabbericht vom Freitag. Hier müsse die Union der SPD entgegenkommen. Zudem wolle die SPD die Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge abschaffen und Kapital und Arbeit wieder gleich besteuern.

Bayerns designierter Ministerpräsident Markus Söder hat die SPD-Forderung nach einer Steuererhöhung für Reiche massiv kritisiert. "Klar ist, dass Steuererhöhungen keinen Sinn machen", sagte der CSU-Politiker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Der 51-Jährige wird nach seiner Wahl zum CSU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018 im Januar auch an den Sondierungen für eine Regierungsbildung in Berlin teilnehmen.

In Deutschland gebe es Rekordüberschüsse - "und wir müssen überlegen, wie wir den Bürgern etwas zurückgeben können. Leistung muss sich wieder lohnen", betonte ...

