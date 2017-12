Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Berlin sieht weitere Freilassung in der Türkei als positives Signal

Die Bundesregierung hat nach der Entlassung eines weiteren Deutschen aus türkischer Haft die vorsichtige Hoffnung auf eine "Entkrampfung" des Verhältnisses zwischen Berlin und Ankara geäußert, zugleich aber die unverändert bestehenden schweren Differenzen betont.

Regierung hat noch keine Meinung zu Kaesers "Zukunftsfonds"

Die Bundesregierung hat noch keine Antwort auf die Forderung von Siemens-Chef Joe Kaeser zur Einrichtung eines sogenannten Zukunftsfonds, mit dessen Hilfe die digitale Transformation der Industrie gestaltet werden soll. Auf entsprechende Anfrage teilte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin lediglich mit, die Bundesregierung begrüße, dass Siemens das Gespräch mit den Arbeitnehmervertretungen und der sächsischen Landesregierung suche mit dem Ziel, tragfähige Lösungen auch für den Standort Görlitz zu finden. "Mögliche Maßnahmen bleiben weiteren Gesprächen vorbehalten", sagte Demmer.

Briten werden mit Austritt aus der EU ihre alten blauen Pässe zurückbekommen

Mit dem Austritt aus der EU sollen die Briten ihre alten blauen Pässe wiederbekommen. Statt der EU-weit üblichen bordeauxfarbenen Reisepässe kehre das Land dann wieder zu den dunkelblauen Dokumenten mit goldfarbener Schrift zurück, teilte das Innenministerium am Freitag in London mit. "Die EU zu verlassen gibt uns die einzigartige Möglichkeit, unsere nationale Identität wiederherzustellen", erklärte der für Einwanderung zuständige Staatssekretär Brandon Lewis.

Präsidentin von Polens Oberstem Gericht kritisiert Justizreformen der Regierung

Die Präsidentin von Polens Oberstem Gericht hat die nationalkonservative Regierung wegen der umstrittenen Justizreformen scharf kritisiert, die auch zum offenen Konflikt zwischen Warschau und Brüssel geführt haben. Malgorzata Gersdorf sprach am Freitag in einem offenen Brief von einem "Gewaltakt" der Regierung und warnte vor einem "Abbau des Rechtsstaates".

Putin: Russland soll Vorreiter bei Aufbau moderner Steitkräfte sein

Russlands Präsident Wladimir Putin will sein Land zum Vorreiter beim Aufbau moderner Streitkräfte machen. "Russland muss unter den führenden Ländern - und in einigen Bereichen der Vorreiter - sein, wenn es um den Aufbau einer Armee der neuen Generation geht", sagte Putin am Freitag bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit Militärvertretern. "Das ist wichtig, um unsere Souveränität zu sichern." Russland müsse sich an die "Veränderungen der Machtbalance" in der Welt anpassen.

Trump setzt umstrittene Steuerreform mit Unterschrift in Kraft

Mit seiner Unterschrift hat US-Präsident Donald Trump seine umstrittene Steuerreform in Kraft gesetzt. Der Präsident unterschrieb das Gesetz am Freitag im Oval Office des Weißen Hauses. Der US-Kongress hatte die umfassendste Steuerreform in den USA seit Jahrzehnten am Mittwoch abschließend beschlossen. Sie soll ab dem kommenden Jahr Anwendung finden.

US-Verbraucher steigern Ausgaben - Sparquote fällt

Die US-Verbraucher sind im November angesichts steigender Einkommen etwas großzügiger auf Einkaufstour gegangen. Die Sparquote fiel indessen auf ein Zehnjahrestief. Verglichen mit dem Vormonat kletterten die Ausgaben um 0,6 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Für Oktober wurde ein revidiertes Plus von 0,2 Prozent (vorläufig: plus 0,3 Prozent) genannt.

US-Industrie erhält mehr Aufträge für langlebige Güter

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im November schwächer gestiegen als erwartet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, kletterten die Orders gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 2,0 Prozent gerechnet. Der Vormonatswert wurde auf minus 0,4 (vorläufig: minus 0,8) Prozent nach oben revidiert.

USA übten vor Jerusalem-Abstimmung Druck auf Deutschland aus

Vor der Abstimmung der UN-Vollversammlung über die amerikanische Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt haben die USA versucht, Deutschland auf ihre Seite zu ziehen. Vor der Abstimmung hätten sich die USA an eine Reihe von Staaten gewandt "und dafür geworben, der Resolution nicht zuzustimmen", sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebahr, am Freitag in Berlin. Unter diesen Staaten sei auch Deutschland gewesen.

Weltbevölkerung wächst immerfort weiter

Die Weltbevölkerung wächst und wächst: Zum Beginn des neuen Jahres werden auf der Erde fast 7,6 Milliarden Menschen leben, wie die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) am Freitag in Hannover bekannt gab. Das sind rund 83 Millionen Menschen mehr als im Jahr zuvor, was in etwa der Einwohnerzahl Deutschlands entspricht.

Brasilien will Kontrolle über Embraer nicht aufgeben

Vor dem Hintergrund der Übernahmegespräche mit dem US-Flugzeugbauer Boeing hat die Regierung Brasiliens auf die Kontrolle über Embraer gepocht. Die Regierung begrüße zwar neue Investitionen in den brasilianischen Flugzeughersteller, einen Kontrollwechsel werde sie aber nicht erlauben, sagte Präsident Michel Temer.

+++ Konjunkturdaten

*DJ US/Neubauverkäufe Nov Bestand 4,6 Monate

*DJ US/Neubauverkäufe Okt revidiert auf 624.000 (vorl: 685.000)

*DJ US/Neubauverkäufe Nov +17,5% auf 733.000 (PROG: 651.000)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2017 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.