GUELPH/ONTARIO (IT-Times) - Der kanadische Solarmodule-Hersteller Canadian Solar Inc. hat in einer Auktion aus dem Dezember einen weiteren Großauftrag aus Brasilien für Solarmodule erhalten. Canadian Solar Inc. wird demzufolge Solarmzellen für das 112 MWp große Solar-Projekt Salgueiro im brasilianischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...