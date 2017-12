FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler profitiert unmittelbar von der in dieser Woche verabschiedeten Steuerreform in den USA. Wie der DAX-Konzern mitteilte, erwartet er einen Steuerertrag von voraussichtlich 1,7 Milliarden Euro. Per Saldo werde sich das Konzernergebnis 2017 aufgrund weiterer Effekte im Steueraufwand - nicht im Zusammenhang mit der Steuerreform - aber nur um 1 Milliarde Euro erhöhen. Auf freien Cashflow des Industriegeschäfts und Konzern-EBIT werde der Steuerertrag keine Auswirkungen haben.

Daimler komme die Absenkung des Steuersatzes für Unternehmen ab dem 1. Januar auf 21 von 35 Prozent dank seiner breiten Aufstellung in den USA und der starken Wertschöpfung wie den lokalen Unternehmen zugute.

Die neuen Steuersätze gelten zwar erst ab dem kommenden Jahr, allerdings muss Daimler Nettoverbindlichkeiten neu bewerten. Daimler habe bei Tochtergesellschaften in den USA einen Überhang künftiger Steuerverbindlichkeiten über zukünftige Steuerforderungen, so das Unternehmen.

Die Auswirkungen weiterer Einzelmaßnahmen der Steuerreform würden aktuell im Detail analysiert.

Die Daimler-Aktie legt im nachbörslichen Handel um 0,5 Prozent zu.

December 22, 2017 13:07 ET (18:07 GMT)

