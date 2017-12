Keine Stadt hat mehr Sterne-Restaurants als Tokio. Doch auch in der Breite sind die Restaurants in Japans Hauptstadt erholsam gut. Wenn man tatsächlich mal enttäuscht wird, dann auf einem sehr hohen Niveau.

Die Götter mögen in Frankreich leben. Aber wenn sie richtig gut essen wollen, reisen sie in den kulinarischen Himmel, nach Tokio. Immerhin ist es nachweislich die Stadt mit den meisten Gourmettempeln der Welt.

Der französische Restaurantführer Guide Michelin listet zwölf Drei-, 53 Zwei-Sterne und 166 Ein-Sternerestaurants für Japans Hauptstadtregion auf. Damit hat die Megacity mehr als doppelt so viele Sternerestaurants wie Paris.

Nun gut, Japans Hauptstadt hat zwar auch mehr Einwohner. Aber als Tokio Frankreichs Zentrum erstmals im Guide Michelin überholte, war der Schock in Frankreich dennoch groß. In Tokio schrie ein französischer Minister die Macher der Fibel sogar in einem Meeting an, was ihnen denn einfalle, die japanische Hauptstadt besser zu bewerten als die Heimat, erinnert sich ein französischer Journalist.

Daraufhin reagierte die Redaktion des Ratgebers pragmatisch und schob einen Führer für französische Bistros für Tokio nach. Dabei war den Geschmacksexperten aus Frankreich schon zu Beginn ihrer Tätigkeit in Japan klar, dass Tokio das Zeug zum globalen Spitzenplatz hat. Denn unter Chefköchen in aller Welt sind die Zutaten und die Küche in Japan legendär.

Zuerst zu den Zutaten: Als er das erste Mal in einen japanischen Supermarkt ging, dachte er, die Pfirsiche im Regal seien aus Plastik, erzählte mir einst der frühere australische Chefkoch Adam Wood. So perfekt sahen sie aus. Selbst die Möhren kommen in soldatisch perfekter Möhrenform daher. Denn beim Anbau und der Auswahl scheuen die Bauern keine Mühen, um die hohen Ansprüche der Kunden zu erfüllen und hohe Preise zu erzielen.

Bauern umhüllen Obst, besonders ...

