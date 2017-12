Der Bitcoin-Ausverkauf sowie der Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens belasteten die US-Börsen. Zu den großen Verlierern am US-Aktienmarkt zählte Nike mit einem Kursminus von knapp drei Prozent.

Die US-Börsen haben am Freitag belastet von herben Kursverlusten bei Blockchain-Werten leicht nachgegeben. Zudem stießen Anleger kurz vor Weihnachten einen Teil ihrer Aktienbestände ab. Die New Yorker Börsen bleiben feiertagsbedingt am Montag geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab bis zum frühen Nachmittag in New York 0,2 Prozent auf 24.729 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,1 Prozent auf 2680 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,2 Prozent auf 6952 Punkte.

Zu den Verlierern am US-Aktienmarkt zählte Nike mit einem Kursminus von knapp drei Prozent. Das schwächelnde Geschäft auf dem Heimatmarkt brockte dem Adidas-Rivalen einen Gewinnrückgang ein. Der Absatz in dieser Region werde sich ...

