FRANKFURT (Dow Jones)--Die in dieser Woche verabschiedete Steuerreform in den USA hat unmittelbare positive Auswirkungen auf das diesjährige Nettoergebnis von BMW. Wie das Münchener DAX-Unternehmen mitteilte, erwartet es aufgrund von Wertberichtigungen der latenten Steuerpositionen für 2017 einen positiven Steuereffekt, der den Konzerngewinn um 950 Millionen bis 1,55 Milliarden Euro zusätzlich in die Höhe treiben wird. Gleichzeitig warnte BMW vor Belastungen im kommenden Jahr.

Ab 2018 wirken neben der Senkung des Steuersatzes auch negative Effekte aus der US-Steuerreform, so BMW. Der Gesamteffekt lasse sich aktuell aber noch nicht hinreichend sicher quantifizieren.

Auch die Höhe des diesjährigen Effekts stehe noch nicht endgültig fest. Die exakte Höhe könne erst im Rahmen der Erstellung des Konzernabschlusses 2017 berechnet werden. Auf das Vorsteuerergebnis und den Cashflow habe die Steuerreform, die einen Absenkung des Körperschaftssteuersatzes auf 21 von 35 Prozent ab dem 1. Januar 2018 vorsieht, keine Auswirkung.

Zuvor hatte Daimler einen milliardenschweren positiven Einfluss der US-Steuerreform auf das diesjährige Konzernergebnis gemeldet.

