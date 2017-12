Stuttgart (ots) - Die Wahl in Katalonien hat die seit Monaten andauernde Krise nicht gelöst - im Gegenteil. Die Fronten haben sich weiter verhärtet, die Gesellschaft ist tief gespalten. Zwar jubeln die Separatisten, doch Siegerin der Wahl und größte Fraktion im Parlament von Barcelona ist die liberale Partei Ciudadanos der Spitzenkandidatin Inés Arrimadas. Sie ist strikt gegen eine Loslösung der Region von Spanien. Dieser Erfolg bringt ihr wenig, denn wegen des schlechten Abschneidens der möglichen Koalitionspartner hat sie keine Chance auf eine Regierungsbildung. Die Euphorie der Separatisten ist groß. Die drei Parteien, die für die weitgehende Loslösung der Region von Spanien sind, konnten eine absolute Mehrheit von 70 der insgesamt 135 Sitze des Parlaments in Barcelona erringen. Doch was nützt dieser Sieg, wenn die Spitzenkandidaten im Gefängnis sitzen oder im belgischen Exil sind? Im Grund hat diese Wahl nur eine klare Botschaft: der spanische Regierungschef Mariano Rajoy ist mit seiner Politik der unnachgiebigen Härte gescheitert. Der Ausgang der Wahl in Katalonien macht deutlich, dass die Lösung des Konfliktes nur auf dem Verhandlungsweg zu finden ist. Doch nach dieser Abstimmung scheint die Kompromissbereitschaft auf allen Seiten noch weiter gesunken zu sein. So gesehen kennt diese Wahl nur Verlierer.



