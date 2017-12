TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 12/22/17 -- Further to bulletin 2017-1205 all trades in CRL.RT on December 27, 28 will be for settlement on December 28, 2017.

Trading in the rights will be halted at noon on December 28, 2017 and be delisted at market close.

Suite au bulletin 2017-1205, toutes les operations effectuees dans CRL.RT les 27 et 28 decembre seront a regler le 28 decembre 2017. La negociation des droits sera suspendue a midi le 28 decembre 2017 et sera radiee a la cloture du marche.

---------------------------------------------------------------------------- Expiry Date/Date d'expiration: Le 28 decembre/December 2017 ---------------------------------------------------------------------------- Symbol/Symbole: CRL.RT ----------------------------------------------------------------------------

