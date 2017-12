First Eagle Investment Management ("First Eagle") gab heute bekannt, dass die bereits angekündigte Übernahme von NewStar Financial Inc. (NASDAQ:NEWS) ("NewStar"), einem etablierten Darlehensgeber und Investment-Manager mit Schwerpunkt auf direkten Darlehen für mittelständische Unternehmen und Management breit syndizierter Darlehen, zum Abschluss gebracht wurde. Die für die Kreditplattform und Investments zuständigen NewStar-Teams bilden nun die alternative Kreditgruppe von First Eagle.

"Wir freuen uns sehr, NewStar bei uns begrüßen zu dürfen. NewStar ist ein hochwertiger alternativer Kreditmanager, der unser Investment-Angebot für institutionelle und Retail-Investoren verbreitern wird", erklärte Mehdi Mahmud, President und Chief Executive Officer von First Eagle Investment Management. "NewStar besitzt eine Tradition umsichtiger Darlehensvergabe, die bereits vor der globalen Finanzkrise von 2007-2008 begann. Angesichts unserer aktuellen Position im Kreditzyklus sollten aufmerksame Investoren den Ansatz von NewStar unseres Erachtens sehr überzeugend finden. Wir freuen uns darauf, direkte Darlehen und breit syndizierte Kreditlösungen im mittleren Markt für Investoren bereitzustellen, die sich nach Quellen sinnvoller und nachhaltiger Erträge umsehen."

"Mit dem Abschluss der Transaktion können wir nun die nächste Phase unserer Entwicklung beginnen", so Tim Conway, Chief Executive Officer von NewStar. "Wir werden einerseits die hochwertigen Dienstleistungen fortsetzen, die unsere Kunden von uns erwarten, und andererseits unsere Kreditlösungen auch einem größeren Kreis von Institutionen und Einzelpersonen bereitstellen, die First Eagle bereits kennen und schätzen. Wir sind zuversichtlich, dass wir zur richtigen Firma gekommen sind, und sehr gespannt auf unsere Zukunft bei First Eagle."

Über First Eagle Investment Management

First Eagle Investment Management ist eine unabhängige Investmentgesellschaft in privater Hand mit Hauptsitz in New York und einem verwalteten Vermögen von rund 116 Mrd. USD (Stand vom 30. September 2017). Das Unternehmen ist bestrebt, die Vermögenswerte seiner Kunden umsichtig zu verwalten, und konzentriert sich auf aktive, fundamentale und Benchmark-unabhängige Anlagen mit starker Betonung auf Kapitalschutz. Seit seiner Gründung im Jahr 1864 unterstützt First Eagle seine Kunden dabei, dauerhafte Wertminderungen des Kapitals zu vermeiden und über sehr unterschiedliche Konjunkturzyklen hinweg attraktive Renditen zu erzielen eine Tradition, die auch heute noch das Kerngeschäft von First Eagle prägt. Die Anlagestrategien des Unternehmens umfassen Aktien, festverzinsliche und kombinierte Anlagen. Weitere Informationen finden Sie unter www.feim.com.

