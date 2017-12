Liebe Leser,

CM hat sich 2017 solide entwickelt. Der starke Wachstumskurs konnte trotz der bereits erreichten Konzerngröße problemlos fortgesetzt werden. Der Umsatz stieg um 6% auf 708 Mrd RMB. Allerdings verdient der Konzern sein Geld fast ausschließlich in China. Hier ist der Markt größtenteils in staatlicher Hand. Einen echten Wettbewerb gibt es nicht. Den Einstieg in die ausländischen Märkte hat der Konzern bislang nur sehr halbherzig gewagt. Irgendwann ist aber selbst das Wachstum ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...