Liebe Leser,

BT musste im 1. Quartal einen Gewinneinbruch um mehr als die Hälfte auf 285 Mio £ hinnehmen. Insbesondere weil BT aus der Übernahme von Everything Everywhere (EE) Vergleichszahlungen an die ehemaligen Eigentümer Deutsche Telekom (DT) und Orange leisten musste. Eine italienische BT-Tochter hatte im Januar mit einem Bilanz-Skandal den Konzern erschüttert, für eine Gewinnwarnung gesorgt und damit einen Aktienkursrutsch ausgelöst. Jetzt hat sich BT mit der DT und Orange auf die ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...