Nach schwierigen Jahren klingeln bei den US-Luxusmarken in dieser Feiertagssaison endlich wieder die Kassen - im Internet, aber auch wieder im Laden. Der "Super Saturday" könnte noch einen Schub geben.

New York erleuchtet im Weihnachtsfieber. Im Schaufenster von Saks auf der 5th Avenue in Manhattan erwachen die sieben Zwerge im Minuten-Takt in ihren Betten. Die Designerin Alberta Ferretti hat das Schneewittchen eingekleidet. Innen drängeln sich die Menschen an den Kosmetikständen von La Prairie und Kiehl's unter Schneelandschaften zu den Rolltreppen und Aufzügen, um in den oberen Etagen edle Kleidung zu erstehen. Die Hände sind oft schon voll bepackt mit der Beute ihrer bisherigen Streifzüge: Gucci, Ralph Lauren, Bergdorf Goodman steht in großen Lettern auf den edlen Einkaufstaschen.

Wenige Straßenblocks weiter nördlich reckt beim Lederwaren-Spezialisten Coach ein Dinosaurier aus edlen Handtaschen seinen enormen Hals über den Kundinnen zur Ladendecke. Und bei Tiffany bestaunen Besucher aus aller Welt neben Rubinen und Smaragden auch den Weihnachtsbaum mit seinen türkisfarbenen Geschenkpäckchen. Die Straßen und Geschäfte sind voll in der New Yorker Vorweihnachtszeit.

Die Einzelhandelsberatung Customer Growth Partners hat seine Prognose für das Wachstum im US-Weihnachtsgeschäft von 4,3 auf 5,6 nach oben geschraubt. Damit könnte 2017 die stärkste Festtagssaison seit 2005 werden. Auch der amerikanische Luxus hat endlich wieder Grund zum Jubeln. Tiffany, Ralph Lauren, Coach - die bekannten US-Marken hatten zuletzt massive Probleme: Sinkende Umsätze, abrupte Führungswechsel standen an der Tagesordnung. Auch die großen Kaufhausketten wie Neiman Marcus strauchelten.

Doch nun gibt es wieder Lichtblicke. Schon die Tage nach Thanksgiving haben mit Black Friday und Cyber Monday neue Rekorde gebrochen - online und offline. Jetzt geht die Erfolgsserie wohl weiter. Konkrete Umsatzzahlen liegen zwar noch nicht vor. Aber Beobachter erwarten ein starkes Feiertagsgeschäft. Der "Super Saturday", der Samstag vor ...

