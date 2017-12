Liebe Leser,

im 1. Halbjahr ist der Umsatz um 1,4% auf 5,69 Mrd SFr gesunken. Im Schweizer Kerngeschäft nahm der Umsatz um 2,4% ab, was an dem anhaltenden Wettbewerbsdruck lag. Der Umsatz mit Telekomdiensten sank um 2,3%, wobei die Hälfte dieses Rückgangs auf den rückläufigen Teilnehmerbestand in der Festnetztelefonie zurückzuführen ist. Die andere Hälfte ergibt sich aus Preissenkungen, inklusive Roaming, und einem Rückgang bei Enterprise Customers. Erfreulich entwickelte sich die Tochtergesellschaft ... (Volker Gelfarth)

