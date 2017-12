Liebe Leser,

die Deutsche Bank Aktie begann die Woche äußerst solide und erreichte in der Spitze ein Plus von knapp über 3 %. Doch spätestens seit Dienstag legte die Aktie den Rückwärtsgang ein und notierte am Freitagvormittag bei 16,47 Euro und damit im Vergleich zur Vorwoche wieder mit einem Minus von 0,94 %. Damit schaffte es der Wert nicht ganz bis zur nächsten relevanten Widerstandszone, die ab 17,50 Euro je Aktie beginnt und bei 18 Euro enden dürfte.

Hauptaktionäre mit Liquiditätsproblemen?

Der ... (David Iusow-Klassen)

