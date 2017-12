Washington (awp/sda/reu) - Der US-Konzern Boeing hat einen milliardenschweren Auftrag an Land gezogen. Der amerikanische Flugzeughersteller habe eine Bestellung im Volumen von 6,2 Milliarden Dollar erhalten, teilte das US-Verteidigungsministerium am Freitag mit. Boeing wird demnach 36 Kampfflugzeuge vom Typ F-15 an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...