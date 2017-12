Die Vereinigten Staaten wollen die Ukraine mit defensiven Waffen beliefern. Die Regierung unter US-Präsident Trump begründet das mit Verteidigungszwecken. Eine Reaktion aus Russland bleibt vorerst aus.

Die US-Regierung hat Waffenlieferungen an die Ukraine zugestimmt. Dies wurde am Freitag (Ortszeit) aus informierten Kreisen bekannt. Die Lieferungen sollten demnach auch Panzerabwehrraketen einschließen. Das Außenministerium bestätigte zunächst nur, dass "erweiterte Verteidigungskapazitäten" bereitgestellt werden sollten. Der Schritt sei "gänzlich defensiv", so Ministeriumssprecherin Heather Nauert. Damit solle der Ukraine geholfen werden, ihre Souveränität zu verteidigen.

"Die Ukraine ist ein souveränes Land und hat ein Recht darauf, ...

