Liebe Leser,

Im 2. Quartal verzeichnete TA einen Anstieg der Mobilfunkkunden um 1,0%, der hauptsächlich der Republik Serbien sowie dem Wachstum in Kroatien und Bulgarien zuzuschreiben war, während die Kundenzahlen in Weißrussland und Mazedonien zurückgingen. Die Zahl der Mobilfunkkunden in Österreich ging um 1,4% zurück. Auf nahezu allen CEE-Märkten war eine Verlagerung von Prepaid- zu Postpaid-Angeboten zu beobachten. Die Zahl der umsatzgenerierenden Einheiten (RGUs) war nahezu stabil.

Das ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...