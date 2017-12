Liebe Leser,

die Evotec-Aktie notierte am Freitagvormittag und im Vergleich zur Vorwoche mit einem leichten Minus von 3,49 %. Damit fällt der Wert erneut in die kurzfristige Konsolidierungszone. In der Woche zuvor noch hatte sich der Wert erstmals seit Langem erholt. Er prallte jedoch an der horizontalen Widerstandszone, die bei 14,80 Euro je Aktie beginnt, mustergültig ab. Damit konnte der Korrekturtrend noch nicht beendet werden. Kurse über 15,80 Euro je Aktie könnten das Ende des Korrekturtrends ... (David Iusow-Klassen)

